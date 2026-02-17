Эксперт предупредил об опасности снежных завалов на крышах и правилах их уборки

Старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности Государственного университета просвещения Денис Ковалёв в беседе с RT рассказал, что слой снега на крыше толщиной более 30 сантиметров создает критическую нагрузку на стропильную систему и может стать причиной обрушения.

По словам специалиста, наибольшему риску при обильных снегопадах подвержены крыши с небольшим уклоном, плоские либо имеющие сложную геометрию — на них снег задерживается и накапливается интенсивнее. Также в зоне риска находятся ветхие строения с изношенными конструкциями. Особенно опасен период перед весной с частыми оттепелями: мокрый снег весит в два-три раза больше сухого. Кроме того, во время потеплений снег подтаивает снизу, вода проникает в микротрещины кровли и при последующем замерзании разрушает материал, ослабляя конструкцию.

Еще одной серьезной проблемой в предвесенний период эксперт назвал образование наледи, сосулек и снежных карнизов из-за циклов таяния и замерзания воды. Это не только создает дополнительную нагрузку на свесы крыш, которые и так наиболее уязвимы, но и представляет угрозу для жизни людей. Ковалёв напомнил, что МЧС рекомендует очищать кровлю до наступления потепления, чтобы предотвратить самопроизвольный сход снежных масс. Если снежный навес или сосульки расположены над входом или пешеходной зоной, их необходимо убирать незамедлительно.

Специалист также дал рекомендации по безопасной очистке крыш. Наиболее рациональный способ — работа с земли с помощью скребка с телескопической ручкой длиной до четырех метров. При работе наверху следует использовать пластиковые или деревянные лопаты, избегая металлических инструментов, которые могут повредить кровлю. Очистку нужно вести от конька к карнизу, снимая снег слоями. При возможности рекомендуется применять веревку, закрепленную на коньке, для подрезания снежного пласта с земли.

При этом крышу нельзя очищать до полного обнажения покрытия — оставленный тонкий слой снега послужит естественной теплоизоляцией и защитит кровлю от резких перепадов температур и образования наледи. Работы следует проводить только в светлое время суток, при хорошей погоде, в нескользящей обуви и каске. Обязательно использование страховочного пояса, закрепленного к надежной точке на крыше. Оптимально работать с напарником, который подстрахует снизу. В случае с крутыми или высокими крышами эксперт рекомендует обращаться к профессионалам.