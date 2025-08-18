Эксперт предупредил об опасности дешевой техники и инструментов

Экономия на бытовых товарах и технике за счет покупки подделок может обернуться не только быстрыми поломками, но и угрозой для здоровья. Об этом рассказал эксперт онлайн-гипермаркета для профессионалов и бизнеса «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов, его слова приводят «Известия».

Неоригинальные инструменты и техника часто производятся с нарушением технологических норм и из дешевых материалов. К примеру, корпус бюджетной дрели или шуруповерта может быть изготовлен из хрупкого пластика, который при падении трескается и образует острые края, представляя риск травм для пользователя.

Эксперт отметил, что особенно опасны скрытые дефекты. В дешевой электронике нередко встречается некачественная изоляция проводов, что повышает вероятность удара током. Поддельные аккумуляторы склонны перегреваться, выделять вредные вещества и даже взрываться.

Наибольшую угрозу, по мнению Соколова, представляют подделки среди электроинструментов, сварочного и садового оборудования с двигателями, бытовой техники и осветительных приборов. Использование такой продукции может закончиться коротким замыканием, возгоранием или серьезной поломкой во время работы.

Так, дешевые сварочные инверторы часто оснащены некорректной системой защиты, что ведет к перегреву и поражению электрическим током, а в садовой технике применяются некачественные детали, быстро изнашивающиеся и повышающие риск травм.

Он добавил, что наиболее частые проблемы возникают при использовании неоригинальных зарядных устройств и удлинителей. В подобных изделиях применяются тонкие провода и слабые трансформаторы, которые перегреваются и могут воспламениться. Поддельные сетевые фильтры также не выдерживают заявленных нагрузок: корпуса плавятся, что становится причиной коротких замыканий и пожаров.

По данным МЧС, до 30% бытовых возгораний связано с неисправностью электроприборов, и значительная доля таких случаев приходится именно на контрафактную продукцию.

Кроме того, использование неоригинальных комплектующих – щеток для электродвигателей, аккумуляторов, шестерен – сокращает срок службы техники. Несоответствие заводским допускам вызывает износ и вибрации, что может привести как к поломке, так и к травмам. Например, дешевая шестерня в перфораторе быстро стирается и заклинивает инструмент во время работы.

Соколов рекомендовал приобретать технику только в проверенных магазинах и обязательно запрашивать сертификат дилера, подтверждающий подлинность товара. Он подчеркнул, что подозрительно низкая цена должна вызвать сомнения в происхождении продукции, а упаковку стоит внимательно осматривать: у подделок часто встречается некачественная печать, ошибки в названии бренда или логотипе.

Настоящие товары имеют уникальный серийный номер, проверяемый на сайте производителя, а также снабжены инструкцией и гарантийным талоном.

Эксперт отметил, что чрезмерная экономия на инструментах и технике чаще всего приводит к куда большим расходам на ремонт или даже ущербу для здоровья и имущества.