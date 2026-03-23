Общество 23 марта 2026 15:39

Эксперт предупредил о рисках взлома умных устройств с камерами и микрофонами

Хакеры нацелены на любые гаджеты, оснащённые микрофонами, камерами или датчиками и имеющие постоянный доступ в интернет. Об этом в беседе с RT предупредил старший преподаватель Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Игорь Котилевец.

По словам специалиста, если взлом умной колонки позволяет злоумышленникам подслушивать происходящее в доме, то атака на другие устройства может дать им возможность не только слышать, но и видеть жертву, а также собирать данные о её перемещениях и привычках.

Наиболее уязвимыми и опасными с точки зрения слежки эксперт назвал IP-камеры видеонаблюдения. Основная проблема в том, что многие пользователи оставляют на них заводские логины и пароли, которые легко подбираются автоматическими сканерами. Получив доступ, хакеры могут наблюдать за частной жизнью в прямом эфире или использовать камеры для DDoS-атак и шантажа.

Серьёзную угрозу представляют и умные телевизоры. Современные Smart TV оснащены камерами и микрофонами для видеосвязи и голосового управления. Их взлом превращает телевизор в шпионское устройство, при этом пользователь может не догадываться о происходящем, так как индикаторы работы камеры могут быть принудительно отключены. Котилевец добавил, что у некоторых моделей роботов-пылесосов тоже есть камеры, через которые можно вести наблюдение.

Особую опасность представляют маршрутизаторы, которые являются «воротами» в домашнюю сеть. Их компрометация даёт злоумышленникам полный контроль над всеми подключёнными устройствами.

В категорию «шпионов» активно переходят носимые устройства – умные часы и фитнес-трекеры. Они собирают данные о местоположении и здоровье, которые могут быть украдены. Кроме того, с помощью акселерометров и гироскопов вредоносное приложение может анализировать движения руки в момент ввода PIN-кода, восстанавливая набранные цифры.

Эксперт подчеркнул, что универсальные правила защиты для всех устройств остаются неизменными: не оставлять заводские пароли, использовать сложные комбинации для каждого гаджета и Wi-Fi-сети, регулярно обновлять прошивки, отключать функции удалённого доступа, если они не нужны. При подозрительном поведении техники лучше немедленно отключить устройство от сети и сменить пароли в аккаунте.

