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Технологии
23 марта 2022  14:21
Дарья Сайфиева

Эксперт предупредил о рисках «слива» данных при пользовании VPN

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При пользовании VPN-сервисами следует соблюдать осторожность, так как существует риск, что личные данные россиян с их гаджетов могут быть использованы злоумышленниками, предупредил в интервью радио Sputnik эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий.

Он рассказал, что сейчас в сети активно предлагаются услуги создания личного VPN-сервера, которыми могут воспользоваться не очень хорошо технически подкованные люди.

«К такому человеку домой может прийти мастер, который помимо VPN может установить программу удаленного доступа, чтобы потом скопировать фотографии или иную конфиденциальную информацию с компьютера. После эти данные могут быть проданы или с их помощью могут начать шантажировать клиента», – объяснил специалист.

По мнению Лукацкого, если человек решил воспользоваться таким сервисом, то его необходимо устанавливать самостоятельно.

Однако, и в этом случае останется риск, что  информация о запросах пользователя в интернете попадет к третьим лицам и они смогут использовать ее по своему усмотрению.

«Операторы VPN-сервисов могут установить факт вашего подключения к какому-либо ресурсу. Этой информацией ряд компаний торгуют. Они продают данные об интересующих вас сайтах рекламным и маркетинговым агентствам», – предостерег эксперт. 

После запрета Facebook** и Instagram** на территории России многие пользователи начали искать пути обхода блокировки.

**Соцсеть, признанная в России экстремистской

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