Эксперт предупредил о рисках при сделках с жильем из-за нарушений прав детей

Сделки с жильем могут быть оспорены, если при их оформлении нарушены права детей. Об этом «Татар-информу» рассказал член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

По его словам, одна из рисковых ситуаций связана с использованием материнского капитала. Если родители продают жилье, не наделив детей долями, их право собственности считается нарушенным, в результате сделку могут признать недействительной.

Риски возникают и при приватизации, когда детей выписывают непосредственно перед ее проведением. Если ребенок фактически проживал в квартире и имел право на участие в приватизации, это право может быть восстановлено через суд.

Проблемы возможны и при продаже квартир, где у детей есть доли. Органы опеки могут разрешить продажу при условии последующего наделения долями в другом жилье, однако невыполнение такого обязательства также создает основание для оспаривания.

«Когда родители не выполняют обязательства перед органами опеки, возникает основание для оспаривания сделки», – уточнил риелтор.

Кроме того, сложности могут возникнуть, когда дети зарегистрированы в квартире на момент сделки, а после продажи им не обеспечивают новое место регистрации. В этом случае органы опеки или прокуратура могут потребовать вернуть ребенка в проданное жилье.

«И последняя ситуация, которая может возникнуть, – если дети прописаны в квартире на момент продажи, а после сделки их никуда не прописывают. Иногда оказывается, что прописать их просто некуда. В таких случаях могут вмешаться органы опеки, прокуратура или родственники детей. Суд может принять решение, что детей нужно вернуть в квартиру, чтобы они могли там жить до совершеннолетия или на определённый срок. При этом право собственности остается у покупателя, но детей заселяют обратно, и, учитывая их возраст, с ними должен жить один из родителей», – добавил собеседник агентства.

Барсуков отметил, что перед покупкой жилья важно проверять историю приватизации, факт регистрации детей, использование материнского капитала и выполнение распоряжений органов опеки при сделках.

«Если где-то не были соблюдены права ребенка – например, при приватизации, использовании маткапитала или при продаже с обязательствами перед опекой – то даже спустя время сделку могут пересмотреть. Поэтому перед покупкой нужно тщательно проверять историю объекта и юридические обстоятельства, чтобы не попасть в неприятную ситуацию», – подытожил эксперт.