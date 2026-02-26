Эксперт предупредил о рисках паводков и эрозии почв из-за обильных снегопадов

Большое количество снега, выпавшего этой зимой, может не только привести к сильным паводкам, но и повлиять на будущий урожай независимо от того, какой будет весна. Об этом сообщил профессор департамента рационального природопользования института экологии Российского университета дружбы народов Игорь Савин, его слова приводит «ТАСС».

Если температура воздуха резко перейдет к устойчивым положительным значениям как днем, так и ночью, во многих регионах возможны подтопления и масштабные половодья. Это усилит эрозию почв на пахотных землях, ускорит их деградацию и может привести к снижению урожайности.

Также возрастет вынос мелкозема в реки и озера, что способно вызвать их заиливание. Кроме того, могут увеличиться риски пожаров весной и летом.

Если же потепление будет постепенным, таяние снега растянется дольше обычного. В этом случае возможна задержка начала вегетационного сезона.

Эксперт добавил, что аномальное количество снега на полях само по себе способно негативно сказаться на перезимовке озимых культур и снизить их урожайность.

При умеренном развитии весны, отметил Савин, удастся избежать подтоплений и крупных половодий. Почва в таком случае хорошо насытится влагой, что создаст условия для хорошего урожая сельскохозяйственных культур в 2026 году.