Эксперт предупредил о рисках использования непроверенных VPN-сервисов

Использование непроверенных VPN-сервисов может создать угрозу для сохранности персональных данных и привести к перегреву телефона. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов.

По его словам, программы, загружаемые из недостоверных источников для обхода ограничений, способны вызвать перегрев устройства, а также создать дополнительные киберриски. Такие приложения могут привести к утечке личной информации и заражению телефона вредоносным программным обеспечением.

Мясоедов подчеркнул, что подобные сервисы, работая в фоновом режиме, запрашивают ресурсы устройства, что ускоряет разрядку аккумулятора и способствует утечке данных.