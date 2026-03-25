Общество 25 марта 2026 14:58

Эксперт предупредил о рисках использования непроверенных VPN-сервисов

Эксперт предупредил о рисках использования непроверенных VPN-сервисов

Использование непроверенных VPN-сервисов может создать угрозу для сохранности персональных данных и привести к перегреву телефона. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов.

По его словам, программы, загружаемые из недостоверных источников для обхода ограничений, способны вызвать перегрев устройства, а также создать дополнительные киберриски. Такие приложения могут привести к утечке личной информации и заражению телефона вредоносным программным обеспечением.

Мясоедов подчеркнул, что подобные сервисы, работая в фоновом режиме, запрашивают ресурсы устройства, что ускоряет разрядку аккумулятора и способствует утечке данных.

#vpn #кибербезопасность #эксперт
В топе
В Нижнекамске дети и родители активно участвуют в сборе помощи для бойцов СВО

В Нижнекамске дети и родители активно участвуют в сборе помощи для бойцов СВО

25 марта 2026
«Тантана-2026»: претенденты и главные фавориты премии

«Тантана-2026»: претенденты и главные фавориты премии

24 марта 2026
