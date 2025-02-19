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Общество 19 февраля 2025 23:51

Эксперт предупредил о последствиях самостоятельной перепланировки квартиры

Самостоятельная перепланировка квартиры может привести к огромным проблемам и даже катастрофе. Об этом предупредил руководитель регионального центра общественного контроля «ЖКХ контроль в МО» Валерий Мамчур в беседе с «Радио 1».

«Хочу, например, напомнить, что в домах, где есть газ, ни в коем случае нельзя переносить, тем более закрывать, вентиляционные короба», – заметил специалист, уточнив, что отсутствие вентиляции при возможной утечке приведет ко взрыву.

Перепланировка квартиры как таковая требует отдельного проекта и согласования, которое можно получить в МФЦ, напомнил эксперт.

После согласования владелец получит акт в Росрегистре. « <...> когда вы сносите стены, блоки, у вас увеличивается или уменьшается площадь. Необходимо получить разрешение от администрации муниципалитета», – пояснил Мамчур.

Общественник также рекомендовал после получения документов для создания проекта обратиться к профессионалам из компании, имеющей соответствующие документы, лицензии, тест-старт. «Они вам и скажут, что делать нельзя, а что можно», – заключил он.

#Недвижимость
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