Эксперт предупредил о мошеннических схемах, связанных с Днём святого Валентина

В преддверии Дня святого Валентина мошенники активизируют схемы, связанные с выманиванием денег через поддельные анкеты на сайтах знакомств, фишинговые сайты и сообщения от лжекурьеров. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко.

По его словам, преступники создают фиктивные профили, используя фотографии и данные из открытых источников, а в процессе общения могут оказывать эмоциональное давление, обращаясь к чувству жалости. После установления контакта они переходят к просьбам о финансовой помощи под предлогом болезни, попадания в беду, потери работы или иных трудных обстоятельств. Сигналом обманной схемы может служить нежелание собеседника встречаться лично.

Ещё один распространённый метод — создание копий популярных сайтов, включая маркетплейсы и интернет-магазины цветов. Эксперт пояснил, что такие поддельные сервисы внешне похожи на оригиналы, но часто содержат грамматические ошибки, нестандартные доменные имена или подозрительные электронные адреса. Их цель — заманить жертву низкими ценами, чтобы получить персональные данные или предоплату за несуществующий товар.

Третья схема связана с имитацией доставки подарков. Жертва получает SMS о готовящейся доставке, после чего ей звонит якобы курьер и просит подтвердить личность, назвав код из сообщения. Передача этого кода предоставляет мошенникам доступ к финансовой информации или приложению «Госуслуги». Щербаченко подчеркнул, что настоящие службы доставки не используют подобные методы подтверждения.

Для защиты от обмана эксперт рекомендует не поддаваться на заведомо выгодные предложения, избегать обсуждения личных и финансовых тем с незнакомцами и никогда не сообщать конфиденциальные данные по телефону или в переписке. В случае, если информация всё же попала к злоумышленникам, необходимо немедленно обратиться в банк для блокировки операций и сообщить о случившемся в правоохранительные органы.