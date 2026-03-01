Эксперт предупредил о мошеннических схемах перед 8 Марта

В преддверии Международного женского дня злоумышленники активизируют различные способы обмана россиян. Среди наиболее распространённых — ложная доставка цветов и подарков, фиктивные розыгрыши косметики и украшений, а также взлом аккаунтов с просьбами срочно перевести деньги на подарок. Об этом РИА Новости рассказал основатель компании «Интернет-Розыск», эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров.

По его словам, праздник, связанный с подарками, создаёт благоприятную почву для мошенничества. Аферисты массово обзванивают граждан или рассылают сообщения от имени курьерских служб и «Почты России», информируя о заказанной доставке. Для «подтверждения личности» жертву просят назвать код из SMS.

Ещё одна распространённая схема — взлом учётной записи в соцсетях и рассылка контактам сообщений с просьбой одолжить деньги на подарок. Особой популярностью у мошенников пользуются поддельные сайты, предлагающие цветы и ювелирные украшения по заниженным ценам.

Эксперт рекомендует соблюдать цифровую гигиену. При поступлении праздничных предложений стоит проверять информацию на официальных ресурсах. Если звонят из службы доставки, лучше самостоятельно перезвонить в компанию по номеру, указанному на её официальном сайте.

Бедеров подчеркнул, что ни одна реальная организация — банк, госорган, почта или курьерская служба — никогда не запрашивает код из SMS. Его передача почти всегда приводит к хищению средств. Он также призвал не поддаваться на создание искусственной срочности: фразы вроде «акция ограничена» или «посылка будет возвращена» — типичные уловки аферистов. Взвешенное решение и проверка информации остаются лучшей защитой.