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Общество 10 декабря 2023 08:57

Эксперт предупредил о мобильных сервисах, незаметно списывающих деньги

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В некоторых случаях при платных подписках, или fleeceware, со счетов пользователей могут незаметно списывать средства. Причем на это не повлияет даже удаление самого приложения, рассказал в беседе с агентством «Прайм» директор центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграция Виктор Гулевич.

По его словам, данные сервисы нельзя отнести к числу зловредных — «они не воруют данные и не подслушивают разговоры». Однако из-за обещанных уникальных возможностей приложения пользователи могут понести неожиданные и не всегда оправданные расходы.

Как правило, подобные подписки следуют после небольшого тестового периода «полного» функционала приложения. К примеру, такое может произойти при использовании фоторедактора.

Однако если пользователь посчитает приложение ненужным и удалит его, то с его счета все равно продолжат списываться средства. Чтобы избежать этого, важно отказаться от подписки в разделе управления аккаунтом.

#списание с карты #приложения
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