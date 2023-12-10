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Эксперт предупредил о мобильных сервисах, незаметно списывающих деньги
В некоторых случаях при платных подписках, или fleeceware, со счетов пользователей могут незаметно списывать средства. Причем на это не повлияет даже удаление самого приложения, рассказал в беседе с агентством «Прайм» директор центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграция Виктор Гулевич.
По его словам, данные сервисы нельзя отнести к числу зловредных — «они не воруют данные и не подслушивают разговоры». Однако из-за обещанных уникальных возможностей приложения пользователи могут понести неожиданные и не всегда оправданные расходы.
Как правило, подобные подписки следуют после небольшого тестового периода «полного» функционала приложения. К примеру, такое может произойти при использовании фоторедактора.
Однако если пользователь посчитает приложение ненужным и удалит его, то с его счета все равно продолжат списываться средства. Чтобы избежать этого, важно отказаться от подписки в разделе управления аккаунтом.
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