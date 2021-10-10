Эксперт предупредил о 50%-м росте цен на парфюмерию

В России на 50% могут подорожать духи из Европы. Об этом со ссылкой на доцента кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Марию Долгову сообщает агентство «Прайм».

По ее словам, стоимость духов может измениться в случае повышения пошлины на импорт данного товара. Так, некоторые СМИ ранее заявили о возможности таких мер в ответ на действия ЕС по ограничению поставок стали из России.

«Запретительные пошлины могут достигать любых значений, вплоть до того, что ввозить товар в страну будет бессмысленно», — считает Долгова.

Эксперт полагает, что цены в магазинах могут повыситься даже больше, чем размер пошлины, так как включают в себя издержки оптовых посредников, а также наценку розничных продавцов и уровень спроса.