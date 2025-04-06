Эксперт предупредил не спешить оплачивать «долги» по ЖКХ по незнакомым квитанциям

Получив квитанцию с угрозой задолженности по коммунальным платежам, не стоит сразу же оплачивать ее – особенно если она сопровождается неизвестным QR-кодом. Об этом в беседе с RT рассказал общественный деятель и эксперт по вопросам ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, задолженность – это не абстрактная формулировка, а конкретная сумма, подтвержденная договором между жильцом и поставщиком услуг. Такие данные, как сообщил Бондарь, всегда фиксируются в официальных системах, где можно отследить каждую операцию: начисление, платеж, остаток. Перед оплатой стоит перепроверить эту информацию.

Бондарь уточнил, что собственники жилья могут проверить наличие долгов на портале ГИС ЖКХ через Госуслуги. Система автоматически подтянет связанные с пользователем объекты недвижимости и отобразит полную историю начислений и оплат. Даже без авторизации можно сравнить реквизиты подозрительной квитанции с предыдущими: номер лицевого счета, название управляющей компании и прочие детали должны совпадать.

Также эксперт напомнил, что информацию о долгах по ЖКХ можно найти и в банковских приложениях – при условии корректного ввода лицевого счета.

Мошенники используют поддельные долги по ЖКХ как способ украсть деньги и получить доступ к персональным данным, предлагая оплатить начисления через фальшивые QR-коды.