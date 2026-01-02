Эксперт предупредил, что устаревшие приложения угрожают безопасности и «убивают» батарею

Директор департамента расследований компании T.Hunter Игорь Бедеров предупредил о серьезных рисках, связанных с использованием устаревших версий программного обеспечения на смартфонах и компьютерах. По словам эксперта, даже легальные приложения со временем становятся уязвимыми, так как разработчики перестают выпускать патчи безопасности для старых релизов, что делает их легкой мишенью для киберпреступников. Его слова приводит «RT».

Специалист особо отметил угрозу конфиденциальности. Если современные программы обязаны соответствовать жестким требованиям законодательства и магазинов приложений – шифровать трафик и прозрачно запрашивать доступы, то старые версии продолжают собирать информацию по устаревшим и менее защищенным протоколам.

Помимо проблем с безопасностью, игнорирование обновлений негативно сказывается на техническом состоянии устройства.

Бедеров пояснил, что старые программные библиотеки и API часто конфликтуют с новыми компонентами операционной системы. Неоптимизированный код создает избыточную нагрузку на процессор и оперативную память, что приводит к перегреву гаджета, его замедлению, внезапным перезагрузкам и ускоренному разряду аккумулятора.

Для защиты данных и сохранения работоспособности техники эксперт рекомендует не полагаться исключительно на автообновления, а проверять наличие новых версий вручную, предварительно изучая отзывы. Если софт не получал обновлений несколько лет, Бедеров советует заменить его современным аналогом.

Кроме того, необходимо ограничивать права приложений, не использовать старые программы для обработки критически важной информации и установить надежный антивирус.