Эксперт предупредил, что мошенники могут использовать фотографии и голос человека

Публикация фотографии или голосового сообщения в открытом доступе может создать потенциальные риски для пользователя. Об этом предупредил академический руководитель онлайн-магистратуры «Кибербезопасность» в НИУ ВШЭ Олег Евсютин, его слова приводит RT.

Он отметил, что в современном цифровом пространстве сервисы часто содержат большое количество чувствительной информации. Доступ злоумышленников к этим данным может привести не только к спам-атакам, но и к серьезным последствиям – таким как кража денег и персональных сведений.

Специалист подчеркнул, что технологии искусственного интеллекта позволяют мошенникам подделывать медиафайлы и использовать их для получения финансовой выгоды. В связи с этим он советует всегда перепроверять запросы на переводы даже от знакомых или родственников, особенно если они поступают с неизвестных номеров или счетов.

По словам эксперта, наибольший интерес для киберпреступников представляют банковские реквизиты, CVV-коды, а также пароли к различным сервисам – особенно финансовым и государственным.

Одной из наиболее распространенных схем мошенничества он назвал фишинг – когда пользователям приходят письма или сообщения, замаскированные под предложения от банков или выгодные акции. Эти сообщения часто содержат ссылки на фальшивые сайты, где требуется ввести личные данные, которые затем попадают к злоумышленникам.

Евсютин также отметил, что актуальными остаются методы социальной инженерии. Они нацелены на то, чтобы убедить человека выполнить действия в интересах мошенников – например, сообщить код или перевести средства. Злоумышленники могут представляться технической поддержкой или использовать поддельные аккаунты друзей.

Тем не менее, по мнению специалиста, от большинства угроз можно защититься, следуя базовым правилам цифровой гигиены. Эти меры делятся на технические и поведенческие. К техническим относятся установка антивирусов, регулярное обновление программного обеспечения и создание надёжных паролей.

Поведенческая гигиена включает отказ от перехода по подозрительным ссылкам, скачивания файлов из непроверенных источников и передачи личной информации через мессенджеры.

Евсютин подчеркнул, что особенно важно не распространять в сети сканы документов, данные банковских карт и личные медиафайлы, поскольку их утечка может привести к серьезным последствиям.