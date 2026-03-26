Эксперт предупредил, что «молчаливые» звонки являются подготовкой к атакам мошенников

Массовые звонки, при которых в трубке слышна тишина, не являются случайностью или техническим сбоем – это часть подготовки к мошенническим атакам. Об этом в разговоре с «RT» сообщил старший преподаватель кафедры цифровых технологий обработки данных Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Игорь Котилевец.

Он пояснил, что в момент, когда человек отвечает на такой звонок и слышит тишину или короткий щелчок, автоматическая система фиксирует, что номер активен и принадлежит реальному пользователю.

По словам эксперта, этот процесс называется «прогревом» или «валидацией» базы: злоумышленникам не требуется разговор – достаточно самого факта ответа, чтобы исключить из списков неактивные или заблокированные номера.

Как отметил специалист, такие вызовы становятся отправной точкой для дальнейших, более сложных схем. После фиксации активности номер попадает в категорию потенциальных целей, и в течение следующих дней или даже месяцев пользователю могут начать поступать многочисленные звонки от якобы сотрудников банков, полиции, операторов связи или «инвестиционных консультантов».

Эксперт добавил, что мошенники используют разные сценарии социальной инженерии, пытаясь подобрать подход к конкретному человеку.

Сам по себе «немой» звонок не приводит к краже денег или заражению устройства, однако служит сигналом уязвимости и значительно повышает риск столкнуться с полноценной атакой в будущем.

Котилевец также обратил внимание, что подобные звонки часто маскируются под номера, внешне похожие на официальные контакты госучреждений или крупных компаний. Благодаря технологиям подмены номеров злоумышленники могут обходить системы антиспама, поэтому ориентироваться только на определитель номера недостаточно.

Эксперт рекомендовал, если в трубке более двух секунд сохраняется тишина, сразу завершить вызов, не нажимать никаких клавиш и не перезванивать на такой номер. Для снижения рисков он советует использовать все доступные способы защиты: подключать блокировку спама у оператора, включать фильтрацию звонков на смартфоне, например режим для неизвестных номеров.

В случае частых атак, в том числе для бизнеса, он считает оправданным использование виртуальных АТС с голосовым меню, которое позволяет отсекать автоматические обзвоны.