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Экономика 20 октября 2026 01:14

Эксперт предрек падение курса доллара до 81 рубля

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На этой неделе курс американской валюты может находиться в диапазоне 81–85 рублей. Такой прогноз озвучил аналитик Спартак Соболев.

По его оценке, одним из ключевых факторов поддержки российской валюты остаётся активная продажа экспортёрами иностранной валюты накануне квартальных налоговых платежей.

«Дополнительную поддержку рублю обеспечивают и дорогие энергоносители. Стоимость российской нефти Urals сохраняется на уровне выше $110», — сказал Соболев в беседе с RT.

В то же время на валютный рынок влияют операции Министерства финансов по приобретению зарубежной валюты в рамках бюджетного правила. По словам Соболева, эти действия частично уравновешивают факторы, способствующие укреплению рубля.

#доллар #курс доллара
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