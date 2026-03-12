Эксперт предложила подключить работодателей к софинансированию пенсионных накоплений

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Корпоративные пенсионные программы, при которых сотрудники добровольно делают взносы на будущую пенсию, а работодатели софинансируют эти выплаты, необходимо развивать в России. Такое мнение в беседе с «РИА Новости» высказала председатель совета директоров негосударственного пенсионного фонда «Будущее» Галина Морозова.

Она пояснила, что подобные механизмы позволяют формировать долгосрочные сбережения и могут повысить уровень доходов граждан после выхода на пенсию.

По словам Морозовой, без дополнительных стимулов ни компании, ни сотрудники обычно не создают такие накопления. В связи с этим, считает эксперт, развитие негосударственных пенсионных сбережений должно происходить через корпоративные программы с участием работодателей.

Она также отметила, что внедрение корпоративных программ, в рамках которых работник делает взносы, а работодатель в обязательном порядке участвует в их софинансировании, может дать серьезный импульс развитию пенсионной отрасли.