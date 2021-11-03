Эксперт предложил сократить срок действия сертификатов о вакцинации до полугода

Срок действия сертификатов о вакцинации от Covid-19 нужно сократить до шести месяцев, поскольку антитела сохраняются меньше года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного внештатного специалиста Минздрава РФ по медицинской профилактике в УрФО, доктора медицинских наук Сергея Токарева.

«Сертификат [о вакцинации] все еще действует год, поскольку он был рассчитан на уханьский штамм, менее агрессивный, менее патогенный», — сказал Токарев.

Эксперт посчитал, что период действия «по-хорошему стоило бы поменять на шестимесячный». По его словам, такая работа, возможно, будет проведена.

На фоне сложившейся эпидобстановки регионы начали принимать дополнительные меры по противодействию распространению Covid-19. Так, в Татарстане с 11 октября начала действовать система QR-кодов.

Напомним, из-за ухудшения эпидситуации по всей стране с 30 октября (в некоторых регионах и раньше) был введен режим нерабочих дней. Соответствующий указ был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным.