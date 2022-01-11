Эксперт: Правильный питьевой режим может помочь организму лучше справиться с Covid-19

При потере аппетита во время Covid-19 следует соблюдать правильный питьевой режим, так как вода помогает организму бороться с инфекцией и быстрее выводить токсины. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт и диетолог Елена Игнатикова.

«Правильный питьевой режим способствует снижению температуры тела, выведению токсинов из организма и позволяет человеку лучше сопротивляться инфекции», — отметила специалист.

Врач также обратила внимание на то, что отторжение к еде или плохой аппетит могут быть связаны не напрямую с коронавирусом, а с интоксикацией организма и поражением органов во время болезни.

Игнатикова напомнила, что в некоторых случаях нежелание есть связано с заболеваниями желудочно-кишечного тракта или нервной системы, но тогда у человека наблюдается ряд других неприятных симптомов, на которые тоже нужно обращать внимание.

«На фоне отсутствия аппетита могут быть такие симптомы, как горечь во рту, боли в животе, изжога, отрыжка, вздутие живота, непреднамеренное снижение веса», — перечислила диетолог, добавив, что при наличии этих признаков следует обратиться за медицинской помощью.