Эксперт Пожарская рассказала, как распознать ИИ-объявления об аренде жилья

Число фейковых объявлений об аренде недвижимости, для создания которых используется искусственный интеллект, растет, и такой контент может применяться в мошеннических схемах для выманивания денег, сообщила ТАСС заместитель руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.

По ее словам, речь идет не только о квартирах: с помощью нейросетей создаются объявления о сдаче дач, коттеджей, гостевых домов и глэмпингов. Злоумышленники ориентируются не только на людей, ищущих жилье на длительный срок, но и на туристов, командировочных и желающих арендовать объект для отдыха или праздника. Пожарская отметила, что такие случаи фиксируются, а с развитием инструментов ИИ создавать убедительные фейки стало проще, и поток таких сигналов растет.

Как правило, привлекательные изображения и видеоролики используются, чтобы заинтересовать потенциального арендатора, после чего у него пытаются получить аванс или предоплату за «бронь» либо «просмотр». Нейросети могут использовать и недобросовестные риелторы – чтобы скрыть недостатки реального объекта или представить уровень ремонта лучше, чем он есть.

Пожарская отметила, что обсуждаются маркировка контента, созданного или существенно измененного с помощью ИИ, и ответственность за введение пользователей в заблуждение. По ее мнению, при таком регулировании необходимо соблюдать баланс между защитой пользователей и развитием технологий. Ответственность за использование фальшивого контента в первую очередь несет автор объявления, а ответственность площадки зависит от соблюдения ею правил модерации и реакции на жалобы.

Насторожить арендатора, по словам эксперта, могут слишком привлекательные условия: стоимость значительно ниже рыночной без объяснения, отказ показать жилье лично, постоянный перенос встречи, требование срочно внести задаток или оплатить бронь, а также попытки сразу перевести общение в мессенджеры. Признаками нейросетевой генерации на фотографиях могут быть неестественные детали, ошибки в надписях, неправильные тени и освещение. В видео следует обращать внимание на несовпадение движения губ с речью, неестественную мимику и визуальные артефакты. При этом технические сервисы для определения ИИ-контента не дают стопроцентной гарантии.

Перед передачей денег Пожарская рекомендует попросить у собственника свежую выписку из ЕГРН и сверить сведения с его паспортом, а если жилье сдает представитель – проверить нотариальную доверенность и указанные в ней полномочия. Эксперт подчеркнула, что нельзя переводить аванс, залог или деньги за бронирование до личного осмотра жилья и подписания договора найма с актом приема-передачи.

Если деньги уже переведены, необходимо сохранить скриншоты объявления, переписку с арендодателем, чеки о переводах и записи звонков, затем как можно быстрее обратиться в банк, подать заявление в полицию и сообщить о мошенническом объявлении службе поддержки площадки. Пожарская заключила, что шанс вернуть средства есть, но успех зависит от скорости реакции и убедительности доказательств; она посоветовала не спешить с переводом денег, а при сомнениях сделать паузу, проверить информацию и договориться о личном просмотре.