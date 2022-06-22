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Ру Тат
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Экономика
22 июня 2022  17:18
Эльвира Зайнулина

Эксперт: «Появление казанского логоцентра в сфере фармацевтики расширит выбор лекарств»

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Современный склад в сфере фармацевтики расширит ассортимент лекарственных препаратов в Татарстане. Об этом рассказал ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов

«Появление логистического центра положительно отразится на здоровье населения, кроме того, станет шире выбор лекарств. Современный склад повысит уровень таких объектов в республике, подтолкнёт к реализации подобных проектов компаний других отраслей»,- сказал он. 

По его словам, комплекс увеличит скорость снабжения лекарствами медицинских учреждений и аптек.
«Известно, заявлено о переориентации страны на Восток – не исключено, что новый склад может стать центром для получения лекарств из стран Азии и поставок им отечественных препаратов», - сказал он. 

Ранее сообщалось, что Президент Татарстана Рустам Минниханов дал старт работе логического центра в сфере фармацевтики «Протек». Подробнее о том, почему проект важен для татарстанцев и развития экономики региона, читайте в материале.

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