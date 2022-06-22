Эксперт: «Появление казанского логоцентра в сфере фармацевтики расширит выбор лекарств»

Современный склад в сфере фармацевтики расширит ассортимент лекарственных препаратов в Татарстане. Об этом рассказал ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

«Появление логистического центра положительно отразится на здоровье населения, кроме того, станет шире выбор лекарств. Современный склад повысит уровень таких объектов в республике, подтолкнёт к реализации подобных проектов компаний других отраслей»,- сказал он.

По его словам, комплекс увеличит скорость снабжения лекарствами медицинских учреждений и аптек.

«Известно, заявлено о переориентации страны на Восток – не исключено, что новый склад может стать центром для получения лекарств из стран Азии и поставок им отечественных препаратов», - сказал он.

Ранее сообщалось, что Президент Татарстана Рустам Минниханов дал старт работе логического центра в сфере фармацевтики «Протек». Подробнее о том, почему проект важен для татарстанцев и развития экономики региона, читайте в материале.