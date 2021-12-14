Эксперт пояснила, как программа «Наш двор» повлияла на стоимость квартир в Татарстане

Недвижимость во дворах Татарстана, попавших под республиканскую программу благоустройства «Наш двор», подорожала на 13,5%. Об этом сообщила сегодня на брифинге в Кабинете министров РТ замдиректора Фонда «Институт развития городов РТ», координатор президентской программы «Наш двор» Венера Камалова.

«Программа дала экономический эффект, который в среднем составляет 13,5%. Мы изучили стоимость жилья, которая была до того, как программа вошла на территорию двора, и после того, как она завершилась. Поняли, что есть значительное увеличение стоимости жилья, которое реализуется на территории этого двора. Более того, мы заметили, что в объявлениях продавцы и жители выставляют фотографии с результатами проведенного благоустройства», — сказала она.

Реализация масштабной программы благоустройства дворовых территорий «Наш двор» началась в Татарстане в 2020 году в соответствии с решением Президента РТ. В рамках программы планируется привести в порядок дворы многоквартирных домов. Силами республиканского БТИ проинвентаризировано более 9,6 тыс. дворов. Выявлено, что 6923 двора требуют комплексного ремонта. В 2021 по программе благоустроено 1078 дворов на 8 млрд рублей. В следующем году количество дворов, вошедших в программу, будет не меньше.