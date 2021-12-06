Эксперт объяснил, почему жилищные организации складируют снег во дворах Казани

В начале этого года специалисты Центра общественного контроля в сфере ЖКХ и общественные инспекторы провели мониторинг качества уборки снега и наледи в казанских дворах. О его результатах рассказал сегодня руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ Дмитрий Романов в прямом эфире, организованном Региональной общественной приемной «Единой России».

«Из отчетов видно, что проблемы есть. Например, в Авиастроительном районе одна из управляющих организаций не сбрасывала сосульки с крыш двух- и трехэтажных домов. В сильный гололед песок был разбросан только у въездов во дворы. Ступени у подъездов и тротуары от наледи не были очищены. Вопросы уборки снега с приходом зимы становятся вновь актуальными», — сообщил он.

Докладчик отметил еще одну актуальную проблему. Она заключается в том, что зимой снег из казанских дворов не вывозится, а зачастую складируется на придомовых территориях и детских площадках.

«Нужно, чтобы собственники понимали, что в объем тех денег, которые мы платим за уборку придомовых территорий, вывоз снега не входит. Это отдельная статья, которая не предусмотрена законодательством в счет-фактурах. Крупные управляющие компании могут эту работу провести в отличие от мелких ТСЖ. Это достаточно затратное мероприятие», —пояснил Романов.