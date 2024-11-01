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Общество 1 ноября 2024 08:56

Эксперт: повышение ЦБ ключевой ставки негативно повлияет на застройщиков

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На последнем заседании Центральный банк России объявил об очередном повышении ключевой ставки. Теперь вместо 19% она составляет 21%. Однако на спрос среди покупателей недвижимости эта мера финансового регулятора существенно не повлияет, ведь по рыночным ставкам сейчас берется очень мало кредитов. Больше всего пострадают застройщики, рассказал руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов «Татар-информу».

«Для них дорожает проектное финансирование, становятся дороже программы с дополнительным субсидированием ставки. Это уменьшит число новых проектов, выводимых на рынок, что может сохранить рост цен даже при сокращающемся спросе. Вторичный рынок более устойчив к ситуации со ставками по ипотеке. Там больше продаж проходит в рамках альтернативных сделок (когда “на руках” вся сумма не нужна), к тому же их заметная часть связана не со стремлением улучшить жилищные условия, а как реакция на изменения семейного положения или переезды», – сказал он.

Напомним, сразу после повышения ключевой ставки стали повышаться и ставки по ипотечным программам. Согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), они колеблются от 21,5 до 27,5% в разных банках. Летом, ко всему прочему, отменили программу льготной ипотеки под 8% годовых и ужесточили условия по семейной программе

Подробнее читайте в материале: Ипотека под 27% и ужесточение льготных программ: как сегодня купить квартиру в Казани?

#рынок недвижимости #Ипотека
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