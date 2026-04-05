Общество 5 апреля 2026 10:40

Эксперт посоветовала пенсионерам сверять данные СФР с трудовой книжкой

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Россияне могут выявить ошибки при назначении пенсии, если проверят данные в личном кабинете Социального фонда или на портале «Госуслуги», а также сопоставят электронную информацию о стаже с записями в трудовой книжке. Об этом сообщила доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова, ее слова приводит РИА Новости.

Для выявления возможных неточностей рекомендуется регулярно отслеживать данные о стаже, размере страховых взносов и других параметрах в личном кабинете, а также сверять их с документами – трудовой книжкой, договорами, справками о доходах, военным билетом и другими подтверждающими материалами.

Кутарова пояснила, что при сомнениях в корректности начислений пенсионеру стоит запросить в Социальном фонде копию решения о назначении пенсии с полным расчетом и выписку из индивидуального лицевого счета. После этого необходимо сравнить учтенные данные с имеющимися документами.

Если будут обнаружены ошибки, эксперт рекомендует направить письменное заявление в фонд с просьбой провести проверку и перерасчет. В случае отказа она советует обращаться в прокуратуру или в суд.

