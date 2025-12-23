Эксперт посоветовал не менять масло и не устранять неисправности машины на улице зимой

В холодное время года автолюбителям особенно важно внимательно относиться к техническому состоянию автомобиля из-за возросших нагрузок. Однако устранять неисправности или менять расходные материалы на улице при отрицательных температурах не рекомендуется, предупредил в беседе с «Абзацем» автоэксперт Владимир Бахарев.

По его словам, конструктивные особенности современных автомобилей таковы, что даже простые операции при самостоятельном и поспешном ремонте в условиях холода могут привести к дополнительным проблемам. Незначительная, на первый взгляд, поломка при неправильном подходе способна обернуться необходимостью более сложного и дорогостоящего вмешательства, которое в итоге все равно потребует обращения в сервис.

Эксперт отметил, что в современных машинах для замены отдельных элементов, включая лампы головного света, нередко требуется демонтаж блока фары и бампера. В таких условиях мелкий ремонт может превратиться в трудоемкий процесс. Если неисправность требует немедленного устранения, она уже не относится к категории незначительных и предполагает полноценное сервисное обслуживание.

Особенно нецелесообразной Бахарев назвал замену масла и антифриза на улице при минусовой температуре, подчеркнув, что такие работы в сервисе выполняются быстрее, дешевле и безопаснее, в том числе для здоровья владельца.

В случае если срочный ремонт все же необходим, специалисты рекомендуют проводить его в теплых и хорошо освещенных местах, соблюдая правила пользования территорией и не создавая помех другим участникам движения.