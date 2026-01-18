news_header_top
Общество 18 января 2026 14:55

Эксперт посоветовал киевлянам без отопления искать временное жилье

Жителям Киева, в домах которых уже неделю нет отопления, следует рассмотреть возможность временного переселения. Такое мнение высказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, его слова приводит «ТАСС».

Он отметил, что рекомендовал бы людям искать варианты временного проживания в других местах. По его словам, если проблему с отоплением до сих пор не удалось устранить, нельзя исключать, что ее не решат и в ближайшее время, а это, как подчеркнул эксперт, представляет реальную угрозу.

Харченко также выразил надежду, что представители городских властей найдут в себе смелость публично дать жителям аналогичную рекомендацию.

#киев
