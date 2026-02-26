Эксперт посоветовал дачникам не спешить с посадками в феврале

Перед началом сезона садоводы часто обращаются к народным приметам, пытаясь понять, какой будет весна и стоит ли рассчитывать на ранний урожай. Однако относиться к таким прогнозам следует с долей иронии. Об этом заявил председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов в разговоре с «Радио 1».

Он пояснил, что настоящие «приметы» опытного огородника связаны не с мистикой, а с качеством посадочного материала. В качестве примера эксперт привел чеснок.

По его словам, за внешней простотой этой культуры скрывается распространенная ошибка, на которую начинающие дачники редко обращают внимание: многие высаживают чеснок, оставшийся после еды, либо купленный на рынке. Именно привычка использовать рыночный чеснок, подчеркнул он, часто становится причиной неурожая.

Туманов добавил, что китайские сорта, которые нередко продаются на рынках, не адаптированы к российским климатическим условиям. Говоря о других «приметах», он рекомендовал ориентироваться не на народный календарь, а на особенности конкретного сорта и фактическую погоду.

Эксперт также обратил внимание, что конец февраля – это ранний срок для посадки. По его словам, в это время сеют подготовленные садоводы, у которых есть специальная подсветка для рассады. Начинающим он посоветовал не торопиться с посевной и приступить к ней в апреле, выбрав ранние сорта.

Таким образом, отметил специалист, залог хорошего урожая – не вера в приметы, а грамотный выбор посадочного материала и терпение.