Эксперт: после открытия Ормузского пролива возможен распад ОПЕК+

Существует риск распада ОПЕК+ после открытия Ормузского пролива, заявил NEWS.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

По словам эксперта, в этом случае объем предложения нефти увеличится, так как потребители будут восполнять свои стратегические резервы. Чем больше сейчас извлекается нефти из стратегических резервов, тем больше потребуется восполнять эти объемы. Текущий спрос будет довольно высоким – необходимо будет покупать как для текущего потребления, так и для обратной закачки в стратегические резервы, пояснил Юшков.

Аналитик отметил, что если сделка ОПЕК+ после открытия пролива развалится, все начнут добывать по максимуму, что приведет к увеличению предложения. Сейчас сложно сказать, какая тенденция перевесит и какой будет равновесная цена. Ситуация ухудшается с каждым днем: запасов в стратегических резервах остается все меньше, кризис становится более глубоким, добавил он.

Юшков также отметил, что сейчас поставки нефти из стран Ближнего Востока замещаются сырьем из стратегических резервов, а объемы запасов у разных стран различаются. Мир постепенно тратит эту нефть. Например, в Китае накоплено более миллиарда баррелей, и его запасы могут долго расходоваться без импорта. В США и Европе запасы большие, но постепенно истощаются. Страны Восточной и Южной Азии, а также Африки уже сталкиваются с дефицитом топлива, поскольку у них недостаточно средств, чтобы перекупать объемы, поступающие на мировой рынок от других производителей, резюмировал эксперт.