Эксперт: Популярность Казани у туристов – системный и стабильный успех региона

Тот факт, что Казань уже не первый год входит в число самых востребованных направлений внутреннего туризма в России, – это системный и стабильный успех региона, считает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Ольга Санаева.

По ее мнению, он объясняется многими факторами. Вице-президент РСТ говорит, что здесь грамотно сочетаются соотношение интересных объектов показа (музеи, городские достопримечательности, разнообразные событийные мероприятия), количество отелей, гастрономические особенности региона с количеством и качеством ресторанов, маркетинговым продвижением, а также высоким уровнем сервиса в комплексе.

Санаева отметила, что удачно проработан событийный календарь города – это и уже ставший брендом всем известный «Казанский марафон», который собирает любителей бега всех возрастов, гастрономические фестивали и исторические реконструкции, события, демонстрирующие этнотрадиции народов республики и национальные праздники.

Традиционными магнитами столицы Татарстана остаются Казанский Кремль, Кремлевская набережная, мечеть Кул-Шариф, Дворец земледельцев, башня Сююмбике, Благовещенский и Петропавловский соборы, центр семьи «Казан», улица Баумана и другие достопримечательности. Санаева обратила внимание и на удобную логистику – авиа- и железнодорожную доступность этого направления. Казань находится относительно недалеко – в 700 км – от Москвы. Среднее время прямого перелета составляет 1,5 часа.

«Туристы легко могут совместить прекрасно развитый культурно-познавательный туризм в городе и его окрестностях с пляжным отдыхом на Волге или озерах. Мало кто знает, но на территории Татарстана насчитывается около 8 тысяч озер. И, конечно, нельзя не упомянуть огромное внимание к сфере туризма, которое в регионе уделяется лично Раисом республики Рустамом Миннихановым, председателем Государственного комитета РТ по туризму Сергеем Ивановым, и командное стремление игроков турбизнеса, волонтеров, чиновников сделать Казань современным туристическим центром», – подчеркнула собеседник агентства.

Как ранее рассказывал «Татар-информ», столица Татарстана стала одним из популярных направлений для путешествий этой осенью.