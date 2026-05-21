Эксперт Попов рассказал, с какой периодичностью нужно проходить техобслуживание автомобиля

Проходить техническое обслуживание автомобиля следует в соответствии с регламентом, который указан в сервисной книжке. Об этом «Татар-информу» рассказал автоэксперт, член рабочей группы при Правительстве РФ по безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

«Дилер и производитель указывают в сервисной книжке, когда необходимо проходить техобслуживание», – отметил спикер.

Эксперт добавил, что основным критерием оценки состояния автомобиля является пробег, а не год выпуска. Один водитель может за год проехать 30 тыс. км, тогда как другой потратит на такой же километраж несколько лет.