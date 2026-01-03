Эксперт Подольская рассказала, что россияне будут отдыхать 118 дней в 2026 году

В 2026 году граждане России будут отдыхать в общей сложности 118 дней. Именно столько выходных и праздничных дат выпадает на этот календарный период, что составляет почти четыре полных месяца. Количество рабочих дней при этом достигнет 247. Об этом сообщила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская, ее слова приводит «ТАСС».

По подсчетам специалиста, трудиться россиянам предстоит в 2,1 раза больше, чем отдыхать.

Подольская пояснила, что Трудовой кодекс РФ закрепляет 14 нерабочих праздничных дней в году.

Стабильность годового баланса труда и отдыха обеспечивается благодаря механизму переноса: если праздничная дата совпадает с субботой или воскресеньем, дополнительный выходной переносится на один из будних дней. Такой порядок позволяет сохранять общее количество дней отдыха неизменным из года в год.