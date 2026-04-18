Эксперт Подольская предупредила, что работодатель может отказать в дроблении отпуска

Работодатель вправе отказать сотруднику в ежегодном оплачиваемом отпуске, если тот пытается разделить его на части. Об этом сообщила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская, ее слова приводит «ТАСС».

Она пояснила, что по закону одна из частей отпуска должна составлять не менее 14 календарных дней, тогда как оставшиеся дни предоставляются только по соглашению между сотрудником и работодателем. В случае, если работник предлагает дробить отпуск на короткие периоды, работодатель может не согласовать такой график.

Подольская отметила, что особенно часто отказ возможен в периоды высокой нагрузки или при невозможности заменить сотрудника. В таких условиях краткосрочные отрезки отдыха, например с пятницы по понедельник, могут быть отклонены.

Кроме того, отпуск без сохранения заработной платы предоставляется исключительно по договоренности сторон. Работодатель вправе отказать в нем, поскольку отсутствие сотрудника требует замещения и может нарушить рабочие процессы.