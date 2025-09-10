news_header_top
Общество 10 сентября 2025 17:09

Эксперт Ганичкина поделилась советами по хранению овощей зимой

Для тех людей, кто следит за здоровьем и старается правильно питаться в течение всего года, сохранение овощей свежими и полезными до весны — особенно важная задача. В разговоре с «Радио 1» телеведущая, кандидат сельскохозяйственных наук Октябрина Ганичкина рассказала как это лучше всего делать.

Эксперт советует хранить большинство овощей в холодильнике или погребах. Делать это необходимо в банках. Тем не менее, есть овощи, на которые это правило не распространяется — свекла, морковь, а также арбузы и дыни. Их, по словам эксперта, тоже можно сохранить до весны, обернув в мешок из желтой плотной бумаги в несколько слоев и оставив на балконе или кладовке.

Также эксперт дала совет садоводам, касающийся выращивания помидоров. По ее мнению, эта кульnура любит сквозняки и проветривание, однако на ночь в теплицах их все-таки стоит накрывать. Рекомендует она прекратить и обильные поливы.

#овощи #советы #Сельское хозяйство
