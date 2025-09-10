news_header_top
Общество 10 сентября 2025 17:52

Историк Засорин подчеркнул важность сохранения памятников прошлого

В настоящее время делается многое для сохранения исторических памятников. Об этом сообщил замдиректора Центра регионального сотрудничества Московского педагогического государственного института Сергей Засорин, передает «Радио 1».

По мнению эксперта, сегодня делается очень много для сохранения памяти, в том числе и идеологически спорного наследия. Спикер выразил мнение, что не стоит превращать дань прошлому в постоянную политическую трибуну и привел в качестве примера памятники советской эпохи, такие как мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне. Будучи когда-то заброшенными, ныне они находят должный уход по всей территории РФ.

Кроме того, эксперт отметил, что сегодня в некоторых странах, бывших когда-то нашими союзниками, порой встречается варварское отношение к общей исторической памяти. По мнению Засорина, нельзя предавать забвению то, что важно.

«Это не просто наше прошлое, это наше будущее», — подытожил эксперт.

#история #история россии #эксперт
