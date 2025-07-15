Эксперт Бондарь: за купание в неположенном месте грозит до 15 суток ареста

Фото: © «Татар-информ»

Купание в необорудованных местах может обернуться штрафом или административным арестом, если сопровождается нарушением порядка. Об этом «News.ru» рассказал общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, такие меры предусмотрены для защиты жизни, здоровья граждан и окружающей среды.

«Купание на диких пляжах может привести к штрафу. Это не просто запрет ради запрета — такие меры вводят для безопасности людей и защиты природы. Купание в местах, не предназначенных для этого, может подпадать под действие нескольких статей КоАП РФ», – отметил Бондарь.

Эксперт предупредил, что купание в местах, где установлены знаки «Купаться запрещено», может обернуться административной ответственностью.

«Штраф в таком случае составит до 1000 рублей. Бывает, что купание превращается в нарушение общественного порядка, тогда могут привлечь за мелкое хулиганство. Может быть назначен штраф до 1000 рублей, а в худшем случае — арест до 15 суток», — пояснил Бондарь.

Он отметил, что в отдельных регионах действуют дополнительные ограничения, а потому размеры штрафов могут различаться.

«В некоторых регионах местные власти дополнительно устанавливают свои правила за купание на диких пляжах, поэтому где-то штрафуют строже, где-то — просто предупреждают. Но важно помнить, что необорудованные пляжи часто опасны. Там нет спасателей, а дно может скрывать ямы или сильное течение. Чтобы избежать проблем, лучше уточнить, разрешено ли купание в выбранном месте. Официальные пляжи проверяют на безопасность, а их списки публикуют местные власти или МЧС», — добавил он.