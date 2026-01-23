Эксперт по ЖКХ рассказал, куда жаловаться на холодные батареи в квартире

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал корреспонденту «Татар-информа», куда обращаться с жалобой на холодные батареи в доме. По его словам, температура в квартирах не должна опускаться ниже +18 градусов.

«За отопление в многоквартирном доме отвечает управляющая компания, поэтому жалобы нужно направлять ей. Лучше всего это делать через систему ГИС ЖКХ, чтобы обращение было юридически значимым. Это государственная система, поэтому обращения, которые туда попадают от собственников, не теряются, как это может случиться при обращении через сторонние приложения», – сказал Бондарь.

Если температура в жилых комнатах ощутимо ниже нормы, например, +15, то этот случай может подпадать под аварию, заявил эксперт. Самый оперативный способ разобраться с ситуацией – позвонить в аварийно-диспетчерскую службу.

«Номер телефона, как правило, бывает размещен на платежной квитанции или на стенде в подъезде», – рекомендовал эксперт.

По его словам, в течение часа должны направить аварийного дежурного, чтобы проверить ситуацию с холодом в квартире.

«Параллельно со звонком в аварийно-диспетчерскую службу рекомендую оставить обращение через "Госуслуги Дом". Есть недобросовестные УК, которые могут не соблюдать сроки отработки аварийного вызова. Чтобы у вас была возможность подтвердить факт обращения в аварийную службу, такая заявка может помочь», – заключил Бондарь.