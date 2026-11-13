Как татарстанцам оспорить завышенную сумму в квитанции ЖКУ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Если в платежке за жилищно-коммунальные услуги появилась неожиданно высокая сумма или странные начисления, жильцы имеют полное право потребовать перерасчет. В разговоре с «Татар-информом» эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь объяснил, как правильно действовать в такой ситуации и куда обращаться.

Первое, что необходимо сделать при возникновении сомнений, – обратиться в свою управляющую компанию и потребовать детальный расчет по получившейся сумме. Сделать это можно двумя способами:

– Через приложение: отправить обращение с помощью приложения «Госуслуги Дом».

– На бумаге: составить заявление в двух экземплярах с требованием предоставить детальный расчет по получившейся сумме. Один экземпляр передается в управляющую компанию, а на втором сотрудник УО должен поставить отметку о принятии, дату и свою должность. Это необходимо на случай, если обращение потеряют.

«У нас с точки зрения законодательства нет никаких лимитов на обращения в управляющую компанию, отвечать они вам обязаны на подобные вопросы в срок до 10 дней. Поэтому я рекомендую в случае малейших сомнений не ограничивать себя, обязательно обращаться к тем людям, которым мы уже заплатили за содержание наших с вами многоквартирных домов, и пусть они как профессионалы рынка уже объясняют нам, почему такие суммы мы видим в наших квитанциях», – отметил Дмитрий Бондарь.

По словам эксперта, в ряде случаев причиной завышенных цифр становятся технические ошибки, которые благодаря такому запросу можно оперативно обнаружить и пересчитать. Однако самая частая причина – несвоевременная передача данных счетчиков. Например, если собственник забывает передавать показатели более трех месяцев.

Самый простой способ выявить лишние начисления – сравнить текущую платежку с квитанциями за предыдущие месяцы или аналогичный период прошлого года. На что стоит обратить внимание:

– Подозрительные строчки: иногда управляющие компании самовольно включают в платежки дополнительные услуги, которые не прописаны в договоре управления и не утверждались на общем собрании собственников Например, внезапная плата за уборку листвы вне придомовой территории или охрану.

– Дополнительные услуги: любые платные опции (видеонаблюдение, охрана) должны либо быть закреплены в договоре управления с четким обоснованием цены, либо приниматься на общем собрании собственников. Просто так включать их в квитанцию по желанию директора УК нельзя.

Если в квитанции обнаружились необоснованные пункты или сомнительные суммы, эксперт Дмитрий Бондарь рекомендует не затягивать и сразу направлять претензию в управляющую компанию, а при отсутствии реакции жаловаться в государственную жилищную инспекцию (ГЖИ).