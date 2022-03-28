news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
28 марта 2022  10:24

Эксперт по ВЭД расскажет бизнесу, как работать с зарубежными партнерами в 2022 году

news_top_970_100

Ак Барс Банк проведет бесплатный вебинар по внешнеэкономической деятельности на тему «Как работать с зарубежными партнерами в 2022 году». Мероприятие пройдет онлайн 30 марта в 11 часов.

Планируется обсудить:
обязательную продажу валютной выручки;
ограничения по операциям нерезидентов;
особенности проведения платежей в текущей ситуации;
какие операции резидентов с нерезидентами запрещены;
как выплатить командировочные сотруднику.

Спикер — эксперт Ак Барс Банка по ВЭД Наталья Шаламова.

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться по ссылке — http://go.akbars.ru/ved2020/?utm_source=tatar_inform&utm_medium=news&utm_campaign=ved.

#ак барс банк
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное