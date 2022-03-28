Эксперт по ВЭД расскажет бизнесу, как работать с зарубежными партнерами в 2022 году

Ак Барс Банк проведет бесплатный вебинар по внешнеэкономической деятельности на тему «Как работать с зарубежными партнерами в 2022 году». Мероприятие пройдет онлайн 30 марта в 11 часов.

Планируется обсудить:

обязательную продажу валютной выручки;

ограничения по операциям нерезидентов;

особенности проведения платежей в текущей ситуации;

какие операции резидентов с нерезидентами запрещены;

как выплатить командировочные сотруднику.

Спикер — эксперт Ак Барс Банка по ВЭД Наталья Шаламова.

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться по ссылке — http://go.akbars.ru/ved2020/?utm_source=tatar_inform&utm_medium=news&utm_campaign=ved.