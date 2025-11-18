Эксперт по туризму назвала среднюю стоимость проживания на горнолыжном курорте

В начале декабря в России стартует новый горнолыжный сезон. Несмотря на рост цен, на популярных курортах ожидается стабильный поток туристов. О том, как подготовиться к спортивному сезону, пишет NEWS. ru

Самыми востребованными остаются «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром», расположенные в горах Краснодарского Края. Кроме того, многие туристы отдают предпочтение курортам под Кировском, Архызу, Домбаю и Приэльбрусью. Начало сезона варьируется в зависимости от региона. Например, на Кавказе он запланирован на 1 декабря, с полноценным открытием 19 декабря, а в Шерегеше он начнется раньше – 22 ноября.

Общая стоимость поездки заметно выросла. Коммерческий директор «Авито Путешествий» Владислава Сакина в беседе с агентством отметила, что в среднем на российских горнолыжных курортах аренда жилья обойдется в 7040 рублей в день, а дома – 17 830 рублей в сутки.

Отмечается, что перед поездкой рекомендуется оформить медицинскую страховку с подходящим покрытием, чтобы избежать непредвиденных расходов. Чаще всего страховщик напрямую организует и оплачивает медпомощь или возмещает понесенные за нее расходы. Кроме того, страховые компании помогают найти клинику, вызвать транспорт или организовать возвращение домой при необходимости.

Важным, по словам Сакиной, является также заблаговременное решение вопросов со снаряжением.

«Если своего снаряжения нет, сравните цены на прокат у склона и в городе – последний вариант часто оказывается выгоднее», – советует она.