Эксперт по туризму дал совет, что делать с оплаченным заранее туром, который был отменен

Директор по продажам бюро туристических услуг «Салават City Center» Рустем Тарзиманов в беседе с «Татар-информом» дал совет тем, кто заранее оплатил тур, который затем оказался отменен по форс-мажорным обстоятельствам. Наилучший вариант, по его словам, — это сделать перебронь на ближайшие даты и воспользоваться оплатой, которая была внесена за другой тур, даже если это будет менее выгодное предложение.

В частности, сам Рустем Тарзиманов должен был вылететь 5 марта в Египет, однако рейс за полдня до вылета был отменен. «Тогда передо мной возникло два варианта: либо перебронироваться на то, что летает (и пока туризм вообще существует), либо эти деньги зависнут на депозите, и состоится ли поездка потом — непонятно. Я перебронировал тур и уже 9 марта летел в Эмираты», — поделился историей собеседник агентства.

Директор по продажам бюро туристических услуг «Салават City Center» также высказал мнение, что у международного выездного туризма в сложившихся обстоятельствах есть два пути.

По словам собеседника агентства, есть шанс, что начиная с мая и в течение лета начнут летать прямые рейсы в Анталию. Возможно, это будут чартерные рейсы, что позволит немного снизить стоимость билетов, и тогда отдых станет доступнее для граждан Татарстана.

Тарзиманов предположил, что такая вероятность есть, потому что чартерные авиакомпании, связанные с туроператорами с турецкими корнями — Anex, Pegas и Coral (у них есть аффилированные с ними компании Azur Air, Nord Wind и Royal Flight), прорабатывают вопрос перевода авиакомпаний, находящихся в России и попавших под санкции, под юрисдикцию Турции.

«Если такая схема сработает, то компании выйдут из-под санкций и смогут выполнять рейсы. Тогда в какой-то степени сезон по направлению Турции реален», — отметил эксперт.

Если же эта схема не сработает, то отдых за рубежом в этом году большая часть россиян не сможет себе позволить. Это произойдет, во-первых, из-за повышения валютного курса, а, во-вторых, из-за нехватки самолетов.

«В Стамбул можно и сейчас полететь, но цена билета от 80 тыс. рублей... Раньше билет стоил 20–25 тыс. рублей», — заключил Рустем Тарзиманов.