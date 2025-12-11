Эксперт по лжи рассказал, как понять, что человек находится под влиянием мошенников

Профайлер, эксперт по лжи и языку жестов, бизнес-тренер и предприниматель Илья Анищенко в беседе с «Радио 1» рассказал, как можно понять, что на человека пытаются повлиять мошенники.

В первую очередь, эксперт указал на такие признаки, как навязчивая концентрация на телефоне, скрытность и ложь, а также агрессивные или тревожные реакции на попытки выяснить суть происходящего. Кроме того, по словам Анищенко, жертва мошенников часто отвергает все факты и доводы, которые противоречат «легенде» мошенников и начинает лгать в том числе и в мелочах.

Анищенко рекомендовал в подобных случаях воздерживаться от обвинений и стать для человека «безопасным мостиком» в реальность, дав понять, что вы на его стороне.

«Предложите вместе перепроверить информацию, позвонив в официальную организацию (банк, полицию) по номеру с официального сайта. Ваша задача – не доказать его неправоту, а мягко вывести из-под контроля мошенников», – подытожил эксперт.