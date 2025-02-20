IT- аналитик рассказал, как обезопасить телефон от мошенников

Эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин в интервью RT дал рекомендации, как обезопасить свой телефон от мошеннических действий.

Главный совет – не устанавливать приложения из неофициальных источников. Проблема с удалением приложений российских банков из официальных магазинов создала дополнительные риски, но лучше воздержаться от такого шага.

В случае поступления звонка или сообщения якобы от банка с предложением установить приложение по ссылке, Курочкин рекомендует лично обратиться в отделение банка. Там, по его мнению, сотрудник точно установит правильное приложение.

«Как минимум лучше перезвонить в банк и уточнить, действительно ли у них новое приложение», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что мошенники активно используют факт создания банками новых приложений под разными названиями. С помощью вирусного программного обеспечения они перехватывают сообщения и пароли с телефонов граждан.