Эксперт по кибербезопасности рассказал, как аферисты с помощью детей обманывают их семьи

Директор по развитию компании Ruspoint, эксперт по кибербезопасности для населения Олег Седов в беседе с «Радио 1» рассказал, что наиболее уязвимы для обмана те, кто верит, что с ними это не случится.

«На первом месте с большим отрывом – те, кто уверовал в то, что с ними такого никогда не случится. В эту группу попадают и IT-специалисты, и продвинутые пользователи. Они считают, что «на короткой ноге» с технологиями, и это создает иллюзию, будто мы сильно поумнели. Этим и пользуются злоумышленники», – сказал он.

По словам эксперта, в зоне риска находятся и дети с их «цифровым нигилизмом» – они уверены, что раз они не миллионеры, то их данные никому не нужны. Этим и пользуются аферисты, которые через детей получают доступ к сбережениям их родителей. При этом корнем проблемы, по словам эксперта, является отсутствие доверительных отношений между поколениями.

«Следует отказаться от иллюзий о собственной «продвинутости» и вернуться к азам человеческого общения. Человека умным делает не количество скачанных видосиков, а количество правильно понятых книг и поступков», – отметил Седов.