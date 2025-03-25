Эксперт по ИТ рассказала, какие фото нельзя хранить в телефоне

Хранение фотографий личных документов в телефоне небезопасно, однако полную защиту данных могут обеспечить только принятые меры безопасности. Об этом сообщает «Прайм», приводя слова руководителя ИТ-подразделения агентства «Полилог» Людмилы Богатыревой.

Многие знают, что фотографии паспорта, банковских карт, СНИЛС, ИНН и других важных документов лучше не оставлять в памяти смартфона. Однако полностью отказаться от хранения копий невозможно – они часто требуются для бронирования отелей, регистрации на мероприятия и других процедур. При этом безопасность данных зависит не только от самого пользователя, но и от организаций, которым он их передает, отметила эксперт.

Чтобы снизить риски, важно не только защищать файлы, но и контролировать свои действия. Для этого можно использовать двухфакторную аутентификацию, приложения для блокировки спам-звонков, а также сервисы, запрещающие оформление кредитов и сим-карт на свое имя.

Богатырева добавила, что на сегодняшний день предпринимается много инициатив, в том числе на государственном уровне, направленных на защиту действий и операций пользователей.