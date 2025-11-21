news_header_top
Общество 21 ноября 2025 12:37

Эксперт рассказал, как получить ипотеку под 2%

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута в беседе с «Абзацем» сообщил, что граждане России могут оформить ипотеку под 2%, с условием, что они будут покупать жилье в новых регионах или на Дальнем Востоке.

Ракута рассказал, что для этого нужно быть зарегистрированным в одном из регионов, где планируется покупка. Кроме того, один человек может получить только одну льготную ипотеку.

«Также работают условия: сумма кредита – 9 миллионов рублей, ставка 2% на срок 25–30 лет», – говорит эксперт.

Поясняя правило «одна льготная ипотека в одни руки», Ракута отметил, что при оформлении дальневосточной ипотеки нельзя будет одновременно претендовать на другую льготную программу, например, семейную ипотеку. Именно поэтому, по словам эксперта, нужно делать свой выбор осознанно.

#эксперт #Ипотека #ключевая ставка центробанка
