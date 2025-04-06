Эксперт по инвестициям рассказал, как обезопасить криптовалюту от взломов и мошенников

Обеспеченные инвесторы все чаще выбирают криптовалюту из-за ее высокой доходности, однако такие вложения сопряжены с серьезными рисками – от взломов и мошенничества до потери доступа к активам. Об этом «Газете.Ru» рассказал Михаил Смирнов, директор по коммуникациям криптобиржи exmo.me.

По его словам, только в 2024 году убытки от атак на криптоплатформы составили $2,2 млрд. Одной из ключевых угроз остаются взломы бирж, а также утечки личных данных. Смирнов напоминает: хранить приватные ключи и сид-фразы в облаке или мессенджерах нельзя – оптимально использовать аппаратные кошельки или бумажные носители.

Он также предостерег от использования общественного Wi-Fi: 40% пользователей, по данным Forbes, сталкивались с компрометацией данных через такие сети. Кроме того, инвесторы часто поддаются FOMO (Fear of Missing Out) – страху упустить прибыль, – что приводит к необдуманным вложениям.

Надёжные биржи инвестируют в безопасность: внедряют двухфакторную аутентификацию, холодное хранение активов и страховые фонды, такие как SAFU (Secure Asset Fund for Users). Один из наиболее эффективных инструментов защиты – мультиподписи, при которых для транзакции требуется одобрение несколькими ключами. Также на помощь приходят технологии машинного обучения, которые распознают подозрительные действия и автоматически блокируют рисковые переводы.