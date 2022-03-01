Эксперт по инвестициям из Челнов рассказал, куда татарстанцы могут вложить накопления

Член Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству, депутат горсовета Набережных Челнов Олег Коробченко посоветовал, куда жители республики могут вложить свои накопления, если таковые имеются.

«Раз уж так получилось, то не нужно держать деньги в рублях. Это бессмысленно, они обесценятся. Нужно их куда-то вложить так, чтобы они принесли пользу не только самому вкладчику, но и окружающему миру», — поделился с агентством лидер татарстанского отделения «Партии Роста».

Коробченко напомнил, что на сегодняшний день в республике строится огромное количество жилья. «У нас нехватка трудовых ресурсов. Особенно у нас в Закамье дефицит огромный! Как идея — вложить деньги в недвижимость, купить квартиры здесь и сдать их в аренду работникам, которые приезжают из Мордовии, Удмуртии, Кировской области и даже с севера», — поделился собеседник агентства.

Коробченко убежден, что инвестирование в недвижимость — одно из самых выгодных вложений накопленных средств. «Во-первых, останется квартира для детей — как капитальное вложение, деньги не сгорят. Вы будете получать небольшой доход, прибыль, и в то же время это поможет региону для размещения трудовой силы. Это самое благоприятное вложение на сегодняшний день, как мне кажется», — отметил Олег Коробченко.

Также депутат посоветовал рассмотреть вариант с покупкой «просевших» на сегодняшний день акций крупных российских компаний — Сбербанка, Газпрома, «Яндекса».

«Они еще отыграют, — убежден бизнесмен, — Но даже если не отыграются, они дивиденды платят постоянно. Будет у вас годовой доход».

Также Олег Коробченко высказал мнение об экономической ситуации в стране. «Это кризис, в котором можно расслабиться и „умереть“, а можно заработать денег. Это как в той сказке про двух лягушек. Мы сейчас попали в сметану. Кто будет двигаться — тот выживет, кто отказался двигаться и „готов“,... тот утонет», — резюмировал Олег Коробченко.