Эксперт: По государственной программе был выдан каждый третий автокредит

Руководитель направления Открытие Авто, блока автобизнеса банка «Открытия», Марина Дембицкая сообщила, что почти каждый третий кредит на приобретение транспорта был выдан с государственной поддержкой. Участниками государственной программы льготного кредитования в банке стали 7,8 тысячи автовладельцев. Выдачи «Открытие Авто» превысили 5,2 миллиарда рублей.

Минпромторг возобновил программы льготного автокредитования и лизинга в России с общим бюджетом 20,7 млрд руб. в июле 2022 года. Рассчитывать на льготное автокредитование могли медики, учителя, семьи минимум с одним несовершеннолетним ребенком, водители, приобретающие первый автомобиль, а также автомобилисты, сдающие транспортное средство старше шести лет в трейд-ин, при условии, что владели им не менее года. В конце октября принято решение расширить программу льготного автокредитования, добавив туда военнослужащих, в том числе призванных в рамках частичной мобилизации, их семьи, а также пенсионеров, ранее проходивших службу в Вооруженных силах.

Эксперт отмечает, что лидером топа самых популярных марок автомобилей, приобретенных по программе льготного кредитования в банке «Открытие», стала LADA, среди всего объема выдач — 90 процентов. Среди самых продаваемых моделей этой марки стали Granta (61%), Niva (19%) и Vesta (5%). Еще 7 процентов автокредитов пришлись на автомобили марки HAVAL и его самую распространенную модификацию Jolion. Два процента составили автокредиты на приобретение автомобилей УАЗ и один процент — ВИС и ГАЗ. Среди регионов-лидеров по приобретению транспортных средств по программе льготного кредитования на ряду с Республикой Татарстан, Московским регионом и Санкт-Петербургом, стала и Челябинская область.

За период действия программы льготного автокредитования выдачи по ней росли динамично. Так, если в августе текущего года в банке «Открытие» с государственной поддержкой выдавался каждый шестой автокредит, то в ноябре — уже каждый второй. Средний чек по льготным автокредитам составил 663 тысячи рублей.

По словам руководителя «Открытие Авто» Марины Дембицкой, программа автокредитования на льготных условиях стимулирует развитие не только рынка кредитования, но и авторынка, поскольку обеспечивает поддержку сегмента новых автомобилей, в первую очередь российского производства.

В соответствии с условиями программы льготного кредитования заемщик в 2022 году мог получить средства на приобретение автомобилей российского производства (легковых и коммерческих): УАЗ, ГАЗ, АвтоВАЗ, электромобилей Evolute и машин марки Haval, сборка которых осуществляется в Тульской области. Программа льготного автокредитования предполагала субсидирование скидок в размере 20 процентов (для жителей Дальнего Востока — 25 процентов) на автомобили стоимостью до двух миллионов рублей. Также скидки предоставлялись на приобретение электромобилей — до тридцати пяти процентов, но не больше 925 тысяч рублей.

Подать заявку на получение льготного автокредита можно было до 20 декабря текущего года в более чем 30 российских банках. Но ожидается, что с 1 января 2023 года программу должны возобновить.